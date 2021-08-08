Автоугонщика в наркотическом опьянении задержали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Автоугонщика в наркотическом опьянении задержали в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 6 августа. Сотрудники роты патрульной полиции ДП Актюбинской области, дежурившие на автодороге Самара-Шымкент, получили информацию от уральских коллег о том, что в Западно-Казахстанской области угнана автомашина Toyota Estima и она направляется в сторону Актобе.

Спустя некоторое время полицейские заметили это авто на трассе. После непродолжительного преследования автомобиль остановился.

Машиной управлял 39-летний водитель, состояние которого вызвало подозрение у полицейских. Экспертиза показала, что мужчина управлял транспортом в наркотическом опьянении.

После составления административного протокола угонщик и автомашина были переданы наряду полиции ДП ЗКО.

