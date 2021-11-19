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Автоугонщик совершил ДТП и скрылся в Нур-Султане

19 Ноября 2021 17:01
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Автоугонщик совершил ДТП и скрылся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками полиции Алматинского района столицы задержан 18-летний парень, подозреваемый в угоне автомашины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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В полицию с заявлением обратился житель города. В ночное время около 03:00 часов со двора жилого дома по улице Мустафина угнан его автомобиль марки «Ауди 80». Автомашину без сигнализации автовладелец оставил во дворе с открытыми дверями.

Совершив угон, подозреваемый, спустя час заснул за рулем, и совершил столкновение с фонарным столбом. Бросив автомобиль, скрылся с места ДТП.

По факту угона проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП.

Оказывается, 18-летний парень не в первый раз совершает угон транспорта. В июле он уже был приговорен к ограничению свободы за угон двух автомобилей. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #ДТП   #МВД РК  
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