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Автоугонщик с поличным задержан в Алматы

20 Ноября 2021 14:21
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Автоугонщик с поличным задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автоугонщик с поличным задержан в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Речь идет о противоправных действиях 31-летнего гражданина О.

«В дежурную часть нашего подразделения поступило заявление об угоне автомашины «Toyota Camry». Посредством систем видеонаблюдения города удалось установить маршрут передвижения подозреваемого. В результате объявленного оперативного плана «Перехват» его путь был блокирован: угонщик задержан. Он дал признательные показания. К слову, задержанный ранее уже имел несколько судимостей за аналогичные преступления. В настоящий момент в отношении задержанного расследуется уголовное дело по ст. 188 ч. 2 УК РК. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания», – уточнил начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Спикер отметил, что угон чужого автотранспорта был совершен путем вскрытия отверткой передней двери автомашины.


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#Алматы   #Борьба с преступностью  
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