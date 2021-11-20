Автоугонщик с поличным задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автоугонщик с поличным задержан в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Речь идет о противоправных действиях 31-летнего гражданина О.

«В дежурную часть нашего подразделения поступило заявление об угоне автомашины «Toyota Camry». Посредством систем видеонаблюдения города удалось установить маршрут передвижения подозреваемого. В результате объявленного оперативного плана «Перехват» его путь был блокирован: угонщик задержан. Он дал признательные показания. К слову, задержанный ранее уже имел несколько судимостей за аналогичные преступления. В настоящий момент в отношении задержанного расследуется уголовное дело по ст. 188 ч. 2 УК РК. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания», – уточнил начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Спикер отметил, что угон чужого автотранспорта был совершен путем вскрытия отверткой передней двери автомашины.