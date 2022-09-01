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Автоугонщик попал в ДТП близ Талдыкоргана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
1 Сентября 2022, 21:13
Автоугонщик попал в ДТП близ Талдыкоргана

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – 30 августа к полицейским Ескельдинского района обратился 27-летний житель села Екпенды сообщивший об угоне своей автомашины «Audi-80». В момент выяснения обстоятельств к стражам порядка поступило сообщение о ДТП с участием автомашин «Toyota» и «Audi-80» на республиканской трассе Алматы – Оскемен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснилось, в дорожной аварии пострадали двое мужчин, которых госпитализировали в местную больницу.

Позднее было установлено, что ДТП произошло именно с участием угнанного «Audi-80», за рулем которого оказался 29-летний знакомый владельца автомашины. Автоугонщик пока продолжает находиться в больнице на излечении. По факту угона возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 200 УК РК «Неправомерное завладение автотранспортом».

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Фото: polisia.kz


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