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    13:44, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Автоугон раскрыли полицейские Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими по горячим следам задержан подозреваемый в угоне автомобиля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    Полицейскими департамента полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 35-летний житель города, подозреваемый в угоне автомашины.
    В полицию с заявлением обратился житель города о том, что в 01:45 часов угнан его автомобиль марки «Лада Гранта». Машина была припаркована во дворе дома.
    В ходе расследования установлено, что подозреваемый действовал по заранее отработанной схеме. Злоумышленник наблюдал за заведенными бесхозными автомашинами и, пользуясь отсутствием хозяина в салоне и посторонних вблизи, угнал автомобиль.
    Угнанная автомашина была зафиксирована камерами видеонаблюдения ЦОУ ДП. Патрульными полицейскими подозреваемый в угоне был задержан. Возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Астана
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