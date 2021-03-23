РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:31, 23 Март 2021 | GMT +6

    Автотрассы закрыли по ряду направлений из столицы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыты автотрассы по ряду направлений из столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

    23 марта с 10:30 часов в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург - Алматы, 1291-1426 км (г. Нур-Султан – г. Темиртау).

    С 10:45 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Нур-Султан – село Кабанбай батыра – село Киевка - Темиртау (16-51 км Нур-Султан - граница Карагандинской области).

    С 12:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты, 16-200 км автодороги республиканского значения Нур-Султан - Павлодар.

    С 12:30 закрыт участок автодороги Нур-Султан – Коргалжын, 19-180 км (Нур-Султан – Коргалжынский заповедник) для всех видов автотранспорта.

    С 14:30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан – Петропавловск, 18-231 км (Нур-Султан – Щучинск).


    Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями в столичном аэропорту отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Также два самолета отправлены на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан.




    Теги:
    Дороги Погода Транспорт Астана Главная
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!