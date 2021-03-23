Автотрассы закрыли по ряду направлений из столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыты автотрассы по ряду направлений из столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

23 марта с 10:30 часов в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург - Алматы, 1291-1426 км (г. Нур-Султан – г. Темиртау).

С 10:45 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Нур-Султан – село Кабанбай батыра – село Киевка - Темиртау (16-51 км Нур-Султан - граница Карагандинской области).

С 12:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты, 16-200 км автодороги республиканского значения Нур-Султан - Павлодар.

С 12:30 закрыт участок автодороги Нур-Султан – Коргалжын, 19-180 км (Нур-Султан – Коргалжынский заповедник) для всех видов автотранспорта.

С 14:30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан – Петропавловск, 18-231 км (Нур-Султан – Щучинск).





Ранее сообщалось, что в связи с погодными условиями в столичном аэропорту отменен рейс Нур-Султан – Жезказган. Также два самолета отправлены на запасной аэродром, город Алматы. Это рейсы Шымкент – Нур-Султан, Костанай - Нур-Султан.







