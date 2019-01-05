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Автотрассы по всем направлениям закрыли в Западно-Казахстанской области
5 Января 2019 14:41 91
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Автотрассы по всем направлениям закрыли в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казавтодор».
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«5 января 2019 в 12:00 в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) закрыто движение по всем направлениям Западно-Казахстанской области для всех видов автотранспортного средства», - сообщается на сайте Казавтодор.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область,
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