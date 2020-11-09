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Автотрассы из Нур-Султана в Щучинск и Темиртау закрывают из-за непогоды
9 Ноября 2020 23:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 10 ноября в связи с ухудшением походных условий ограничивается движение на автотрассах Нур-Султан – Темиртау и Нур-Султан – Щучинск для всех видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ».
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«10 ноября с 00:00 до 07:00 в связи с ухудшением походных условий (гололед, дождь, снег) ограничение движения на автодорогах республиканского движения Алматы - Екатеринбург (Нур-Султан – Темиртау, 1291-1426 км), Нур-Султан - Петропавловск (Нур-Султан – Щучинск, 18-231 км) для всех видов автотранспорта», - сообщается на официальном Telegram-канале департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.
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