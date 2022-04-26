Автостекла начнут производить в Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вокруг крупных предприятий будет создан пояс МСБ. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года закупки товаров недропользователей и системообразующих предприятий составили 4 трлн тенге, из которых импорт 2,9 трлн тенге. Здесь мы видим потенциал по замещению этих товаров», - отметил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

Для этого предлагается внедрить:

- обязательство крупных предприятий по созданию пояса МСБ;

- обязательство недропользователей по обеспечению заказами МСБ при получении лицензии.

«Как один из примеров создания пояса МСБ вокруг системообразующих предприятий, мы начали прорабатывать совместно с акиматом Кызылординской области на базе стекольного завода ТОО «Орда-Glass» производство стекольных изделий со строительством мини-заводов по производству автомобильных стекол, стекловолокна, стеклотары, посуды, стекловаты, оконных стекол, стеклянных сувениров и тонких стекол для смартфонов», - отметил министр.

По его словам, аналогичный подход будет применен к действующим предприятиям и новым проектам.

«За счет поддержки крупного системообразующего предприятия и предоставления инфраструктуры МСБ будут локализованы ряд ранее импортируемых товаров», - заключил глава Мининдустрии.