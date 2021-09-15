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    20:50, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автоскоростемеры установили на трассах в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области на трассах республиканского и областного значения начали работать автоматические скоростемеры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырау в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории области установлены автоматические скоростно-измерительные приборы «Кордон. Они работают на загородных республиканских трассах Актобе-Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск и дороге областного значения Атырау-Индер. Основной задачей устройств является выявление транспортных средств с превышением скорости. За что водители привлекаются к административной ответственности, предусмотренной законом», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

    По его информации, на территории Атырауской области сотрудники патрульной полиции с начала года установили 11 905 фактов превышения скорости на автодорогах республиканского значения.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с коррупцией Правоохранительные органы
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