Автоскоростемеры установили на трассах в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области на трассах республиканского и областного значения начали работать автоматические скоростемеры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории области установлены автоматические скоростно-измерительные приборы «Кордон. Они работают на загородных республиканских трассах Актобе-Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск и дороге областного значения Атырау-Индер. Основной задачей устройств является выявление транспортных средств с превышением скорости. За что водители привлекаются к административной ответственности, предусмотренной законом», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

По его информации, на территории Атырауской области сотрудники патрульной полиции с начала года установили 11 905 фактов превышения скорости на автодорогах республиканского значения.