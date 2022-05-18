18 Мая 2022 17:55

Автосалоны в первые дни льготного кредитования посетили 14 тыс. клиентов – АКАБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Получившая старт 16 мая программа льготного автокредитования все чаще привлекает к себе внимание. За сутки в дилерские центры по Казахстану обратилось около 14 тыс. казахстанцев. Одобрение за первые дни получили более 3,4 тыс. заявок на сумму 26,4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ».

Высокий интерес граждан объясняется обновленными условиями программы, которые включили в себя «работу над ошибками» первого запуска в 2015 году.

Согласно новым вводным, теперь:

- вовсе отсутствует первоначальный взнос для кредитования до 10 млн тенге;

- сокращен срок ожидания автомобиля до 1,5 месяца даже для популярных моделей;

- сокращен обязательный страховой полис до 0,95% от суммы получаемого займа;

- для снижения финансовой нагрузки Фондом развития промышленности дополнительно направлено условие о страховании на ежегодной основе;

- запрещена установка дополнительного оборудования на автомобили без согласия клиента.

Контроль над исполнением программы ведется Фондом развития промышленности. Кроме того, фиксацию нарушений ведут службы по работе с клиентами автосалонов.

С момента запуска программы в колл-центры поступило 12 жалоб на отсутствие желаемой комплектации, 54 жалобы на чрезмерную очередь, 25 жалоб на отсутствие автомобиля в наличии. Ни одного факта касательно навязывания дополнительного оборудования не зарегистрировано.

Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), согласно внутренним приказам дилерских центров с марта 2022 года данный вид услуг осуществляется лишь с письменного согласия клиента.

В случае возникновения любых нарушений дистрибьюторы просят незамедлительно обращаться в колл-центры.

В АКАБ подчеркивают, что для полного охвата программой на момент старта был сформирован в автосалонах и на стоках резерв в количестве более 8 тыс. единиц автомобилей. Всего в мае заводы-производители планируют дополнительно обеспечить дилеров 8,5 тыс. машинами, в июне ожидается пополнение еще 8,6 тыс. авто.

Предпринятые меры по максимальному насыщению стоков исключают возможность дефицита автомобилей для клиентов по программе льготного автокредитования.