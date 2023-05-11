Автосалоны в Алматы навязывали покупателям допоборудование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента торговли и защиты прав потребителей по Алматы в ходе мониторинга выявили факты навязывания дополнительных услуг и аксессуаров автодилерами при продаже транспорта клиентам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подобные действия автосалонов противоречат нормам закона РК «О защите прав потребителей».

«Согласно статьи 8-1 закона продавец не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают или ущемляют права потребителя. В соответствии со статьей 28 закона, продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар в ненужном ему количестве и ассортименте, и обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров», - сообщили в пресс-службе департамента.

При реализации новых автомобилей потребителям установка дополнительных опций производится только с согласия покупателя. Например, при продаже не выкупленных клиентами новых автомобилей, на которых уже установлены дополнительные опции, стоимость дополнительного оборудования и его установки включается в стоимость нового автомобиля. «В таких случаях покупатель вправе потребовать демонтировать дополнительное оборудование, в случае его согласия на расходы с демонтажом данного оборудования. Стоит помнить, что покупатель вправе приобрести автомобиль без дополнительного оборудования», - пояснили в ведомстве.

Ранее Агентство по защите и развитию конкуренции РК предупредило автосалоны о незаконности действий по навязыванию дополнительного оборудования при реализации автомашин в рамках программы льготного автокредитования.