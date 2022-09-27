Авторынок оживает: в Казахстане отмечен рост сразу более чем на четверть

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Динамика спада на мировом авторынке окончательно переломилась: в августе текущего года было продано 6,9 млн новых автомобилей — на 18% больше, по сравнению с августом 2021-го. Продажи новых автомобилей в РК, в свою очередь, выросли сразу на 25,4%, по сравнению с августом прошлого года, и составили 11,4 тыс. единиц техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Лидирует же Китай, где уже третий месяц подряд сохраняется позитивный тренд: по сравнению с августом прошлого года продажи новых автомобилей на территории этой страны выросли сразу на 46%, до 2,6 млн за август текущего года. Рост обусловлен отложенным покупательским спросом из-за карантинных ограничений в стране, а также запуском новых мер поддержки государства, направленных на электромобили, продажи которых выросли в 2 раза. Кроме того, господдержка распространяется и на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Стоит отметить, что на китайском рынке прогнозируют бурный рост продаж электромобилей и гибридов: на 35,1% в среднем за год в период с 2022-го по 2026-й год.

Поддержка государства помогла оживить и итальянский авторынок — подействовали запущенные в мае меры по субсидированию покупки экологически чистых машин. Так, продажи в Италии за август составили 71,2 тысяч новых автомобилей — на 9,9% больше по сравнению с августом 2021 года.

Годовой рост продаж в августе был также зафиксирован в Бразилии и Аргентине (22%), Испании (9,1%), США (3,9%), Франции (3,8%), Германии (3%), Великобритании (1,2%) и Южной Корее (0,2%).

В Японии и Канаде, в свою очередь, продажи новых автомобилей по сравнению с августом 2021 года сократились на 8,7% и 12,9% соответственно.

Продажи в России упали на 62,4% по сравнению с августом 2021 года и составили всего 41,7 тысяч новых автомобилей.

В целом за восемь месяцев, то есть за январь–август 2022 года, в мире было продано 52,4 млн новых автомобилей, что, впрочем, всё ещё на 3,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидирует по продажам также Китай, где было реализовано почти 17 млн новых автомобилей — плюс 7,2% к прошлогодним показателям.

Следом идут США, где было продано чуть более 9 млн новых автомобилей — на 15,1% меньше, однако, по сравнению с январём–августом 2021 года.

Продажи новых автомобилей сократились и в таких странах, как Южная Корея (минус 8,8%), Германия (минус 9,8%), Великобритания (минус 10,7%), Япония (минус 13,6%) и Италия (минус 18,5%).

В соседней России продажи упали сразу на 60,7%, до 410,5 тысяч авто.

В Казахстане продажи новых автомобилей за восемь месяцев составили 75 тысяч единиц техники — практически столько же, сколько и годом ранее (всего на 1,5% меньше).

По словам вице-президента Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Анар Макашевой, автобизнес Казахстана продолжает оперативно перестраиваться на фоне кратного сокращения импорта из России. «Производители успешно находят новые логистические пути поставок комплектующих и активно насыщают внутренний рынок новыми моделями. Импортёры и дилеры, в свою очередь, переориентировались на новые бренды», — сообщили в АКАБ.







