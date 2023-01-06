Авторынок ФРГ вырос в 2022 благодаря буму электромобилей

6 Января 2023, 20:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В декабре в ФРГ впервые продали больше новых машин с электромоторами, чем с двигателем внутреннего сгорания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Формальный, к тому же на очень низком уровне, специфический всплеск продаж перед сокращением госсубсидий, устойчивый рост доли машин с альтернативными двигателями и неослабевающая популярность внедорожников SUV – таковы вкратце главные итоги 2022 года на немецком автомобильном рынке – крупнейшем в Европе.

Всего в ФРГ было зарегистрировано 2,65 млн новых легковых автомобилей, что на 1,1 % больше, чем в 2021 году, сообщило 4 января Федеральное автотранспортное ведомство (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).

Фактически минувший автомобильный год спасли устойчивый рост спроса на автомобили с различными вариантами электрических моторов и специфический всплеск продаж в декабре, опять-таки связанный с электромобилями. Дело в том, что правительство ФРГ объявило, что с 1 января 2023 года прекращает субсидировать покупки плагин-гибридов (подзаряжаемых от сети автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромотором) и сокращает премии покупателям электромобилей, работающих исключительно на электрической тяге (BEV).

Поэтому немецкие автомобилисты, наметившие приобретение таких моделей, еще весной заблаговременно начали усиленно заказывать их автопроизводителям, чтобы успеть зарегистрировать покупку до конца года. В результате осенью показатели продаж стали расти и достигли кульминации в декабре, когда на дороги Германии выехало около 314 тысяч новых легковых машин – на 38 % больше, чем в декабре 2021-го. При этом свыше половины из них имели электрические двигатели. Такого в истории автомобильного рынка ФРГ еще не случалось.

Впрочем, основными покупателями легковых автомобилей в Германии традиционно являются не физические, а юридические лица. В прошлом году их доля, по данным KBA, составила 64 %. Многие фирмы могут и в 2023 году сделать выбор в пользу электромобилей из налоговых, имиджевых, экологических и чисто экономических соображений. Раньше немецкие фирмы предпочитали в качестве служебных автомобили не на бензине, а на дизельном топливе, однако выбросы от него считаются более вредными для человека, к тому же в прошлом году оно особенно сильно подорожало.

Во всяком случае доля новых легковых машин с дизельными моторами, до недавнего времени стабильно составлявшая на немецком рынке примерно половину продаж, в 2022 году упала до 17,8 %. Бензиновыми моторами были оснащены 32,6 % автомобилей, зарегистрированных KBA. Их продажи снизились на 11 %.

Таким образом, в прошлом году почти половина машин, впервые выехавших на дороги Германии, имела уже не ДВС, а альтернативные двигатели, в абсолютном большинстве случаев – электрические. Так, на различные варианты гибридных автомобилей пришлись 31,2 % (на плагин-гибриды – 13,7 % всех продаж), а доля электромобилей BEV выросла за год на треть и достигла 17,7 %, практически сравнявшись с долей дизельных.

Фото: Sven Simon/picture alliance