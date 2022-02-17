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Авторское право на научную работу получила четвероклассница из Кокшетау

17 Февраля 2022 00:37
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Авторское право на научную работу получила четвероклассница из Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Четвероклассница из NIS города Кокшетау Айлана Өмірзақ и ее научный руководитель Харахат Калемшаривкызы получили авторское право на научную работу по теме «Экосумки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе NIS города Кокшетау, юная изобретательница создала экопакеты для защиты окружающей среды от вредных веществ. Плюс проекта в том, что пакеты удобны, прочны, а главное - безопасны для экологии, кроме того, их можно широко использовать в быту.

«Этой работой я не могу уничтожить весь мусор. Тем не менее, я могу уменьшить его. В первую очередь избавиться от полиэтиленовых пакетов. В последние годы охрана окружающей среды стала глобальной проблемой. Особую актуальность приобрела и проблема переработки полиэтиленовой продукции. При изучении информации я увидела одно фото. Там кенийский школьник использовал банановую накидку вместо сумки из-за отсутствия денег. Мне понравилась эта идея. Поэтому я заменила полиэтиленовые пакеты на экопакеты», - поделилась Айлана.

По словам школьницы, они выбирали ткань в течение четырех месяцев. В дождливые дни ее закапывали в почву и исследовали процесс гниения материала, уделяя особое внимание виду и прочности изделия.

«Наша исследовательская работа кажется простой, однако мы обратили внимание на два важных критерия при выборе тканей. Сегодня наша разработка активно используется школьниками в нашем классе. Также предлагаем некоторым магазинам. Исследование завершено, но пока мы занимаемся вопросом реализации экопакетов», - добавила девочка.

Экосумки выходят под названием ecolana_kz. Такие сумки, как считает Айлана, можно широко использовать в быту. В настоящее время сделанные экопакеты используются одноклассниками Айланы.


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#Акмолинская область   #Образование   #Экология  
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Автор:

Оксана Матасова

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