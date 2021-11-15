Авторов наркограффити с поличным задержали в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Авторов наркограффити с поличным задержали в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Оперуполномоченные управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Рефлекс» задержали рисовальщиков граффити с рекламой наркотиков.
36-летний житель города был задержан в прошлую среду с поличным в момент нанесения на наружную стену здания наркограффити в Абайском районе. Кроме того, 12 ноября полицейские задержали 31-летнего мужчину на месте совершения аналогичного преступления в аль-Фарабийском районе.
При задержании у обоих при себе имелись баллончики с краской и трафареты для нанесения адресов сайтов по продаже наркотиков. По указанным фактам сотрудниками полиции зарегистрированы уголовные дела по статье 299-1 УК РК «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров». В настоящее время проводится досудебное расследование.
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