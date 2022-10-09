Авторов и героев видео о якобы бездомных студентах в Алматы просят обратиться в Миннауки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется видеоролик о якобы бездомных студентах Алматы. Министерство науки и высшего образования просит авторов, героев ролика, а также свидетелей обратиться в ведомство. В случае необходимости студентам будет оказана необходимая помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В городе Алматы действует оперативный штаб по обеспечению студентов жильем в критических ситуациях. За помощью студенты могут обратиться на номер: 8 778 655 60 83.

В случае незаконного выселения или повышения стоимости аренды жилья граждане могут обратиться за правовой помощью в колл-центр Министерства юстиции по номеру: 119 (для городского телефона) или 58-00-58 для гг. Астана, Алматы.

В Казахстане функционирует единый колл-центр по вопросам в сфере образования и науки по номеру: 1450.

Также во всех вузах созданы общественные приемные, куда могут за необходимой помощью обратиться студенты, их родители, преподаватели.

Общественные приемные

№ ВУЗ ФИО ответственного Должность Контакты 1. Актюбинский региональный университет им.Жубанова Муханбеткалиев Есбол Есенбайулы Проректор по социальной и воспитательной работе 8 701 661 84 78 2. Аркалыкский педагогический институт им. Ы.Алтынсарина 3. Атырауский университетим.Х.Досмухамедова Қайырғалиева Гульфайруз Қайырғалиқызы Руководитель аппарата ректора 8 701 563 59 59 4. Атырауский университет нефти и газа имени СафиУтепбаева Шапенов Ерик Руководитель аппарата ректора 8 701 374 44 41 5. Восточно-Казахстанский технический университетим.Д.Серикбаева Жанабаева Гульнар Нуртасовна Начальник Управления по социально-культурной деятельности и молодежной политике 8 777 215 4055 6. Восточно-Казахстанский университетим.Аманжолова Ровнякова Ирина Владимировна проректор по стратегическому развитию и научной работе 8 777 153 74 10 7. Евразийский национальный университет имени Гумилева Майканов Ануар Сапаргалиевич Директор административного департамента 8 701 558 83 88 8. Жетысуский университет им. И.Жансугурова Дигай Дамир Анатольевич директор центра имиджевой политики 8 707 7771226 9. Западно-Казахстанский университетим.М.Утемисова ДаришеваТуймешМалгабаровна Проректор по воспитательной и социальной работе 8 701 445 47 95 10. Казахский национальный исследовательский технический университет им.Сатпаева Шокпаров Алибек Жумабекович Проректор по науке и международному сотрудничеству 8 701 802 80 01 11. Казахский национальный университет им. аль-Фараби АйдосовНуржанСарсынбекович проректор по социальному развитию 8 701 777 52 68 12. Казахский национальный педагогический университет им.Абая 13. Казахский национальный женский педагогический университет 14. Карагандинский индустриальный университет Салпенова Мадина Мейрамовна Директор департамента воспитательной работы и молодежной политики 8 775 989 45 43 15. Карагандинский технический университет им.Сагинова Жетесова Гульнара Сантаевна 8 701 522 64 24 16. Карагандинский университет имени Букетова Қалқаманов Серік Қарбаевич Руководитель аппарата ректора 8 775 395 61 85 17. Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова Мамбетова Алтынай Ибрагимовна 8 701 493 81 49 18. Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова Каирденов Серик руководитель аппарата ректора 8 702 222 0922 19. Костанайский региональный университет им.Байтурсынова Айдналиева Айгуль Табулдиевна 87011257138 20. Кызылординский университет им.Коркыт ата 21. Павлодарский педагогический университет Нургалиева Салтанат Жакаевна Директор административного департамента 8 701 482 29 98 22. Рудненский индустриальный института Божко Лариса Леонидовна Проректор по академическим вопросам 8 701 384 9448 г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 38, каб. 147

телефон: 94546

электронный адрес: info.priem@rii.kz 23. Северо-Казахстанский университет им.Козыбаева 24. Таразский региональный университет им.Дулати ДуйсенбаеваЖанатБазартаевна Старший инспектор -менеджер канцелярии 8 705 240 79 76 25. Торайгыров университет Шахман Ертаргын Тойганович Проректор по социальным вопросам 8 775 905 50 44 26. Университет Шакарима 27. Южно-Казахстанский университет им.Ауэзова 28. Южно-Казахстанский педагогический университет ИсабекБаршагульҚашқынқызы Проректор по социальной и воспитаельной работе 8 778 777 69 73

Как сообщалось ранее, в начале сентября Министерство науки и высшего образования опровергло информацию в соцсетях о «бездомных» студентах, которые якобы вынуждены ночевать в метро, на вокзалах и в парках города Алматы