Авторитетные политики, экономисты и финансисты выступят на Almaty Investment Forum

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 27 ноября в Алматы состоится Almaty Investment Forum 2019, центральной темой которого станет повышение инвестиционной привлекательности самого крупного города Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дискуссии в 7 панельных сессиях привлекут внимание более чем 500 участников форума, в числе которых руководители крупных мировых и казахстанских компаний, министерств РК, финансовых институтов и представители международных организаций.

«Целью форума является стимулирование развития бизнеса, привлечение в Алматы иностранных инвесторов и создание новых рабочих мест. Алматы был и остается одним из наиболее привлекательных регионов для инвесторов из-за рубежа. Almaty Investment Forum – это площадка, на которой потенциальные инвесторы и бизнесмены Алматы могут наладить диалог, обсудить интересующие вопросы и пути решения поставленных задач», – отмечают организаторы форума.

В список обсуждаемых тем вошли вопросы инвестиционной привлекательности Алматы, форматы применения концепции smart city и тренды рынка недвижимости, который преображается под влиянием новых требований к экологичности строительных материалов и инновационных подходов в урбанистике.

Отдельной темой обсуждения будет инфраструктурное развитие Алматы, города, который должен усилить позиции транспортно-логистического центра на Новом Шелковом пути. В рамках другой сессии Almaty Investment Forum 2019 запланирована презентация Алматы как нового международного центра туризма. Не будет обойдена вниманием тема развития человеческого капитала и борьбы за таланты.

Проблема инновационного развития вынесена в формат круглого стола: капитаны IT-бизнеса и эксперты обсудят будущие сектора роста стартапов и инноваций в Алматы.

Спикерами на сессиях форума выступят авторитетные политики, известные экономисты и финансисты, основатели мировых стартап-проектов и представители глобальных и локальных think-tank.

Хедлайнеры Almaty Investment Forum 2019 – бывший вице-премьер Турции Мехмет Шимшек, глава Глобального института McKinsey Джонатан Вотцель, президент Ассоциации TiE Global Шарма Махавир Пратар, вице-президент Nokia по странам Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии Микко Лаванти, вице-президент Катарской Торгово-промышленной палаты Мохаммед Бин Тауар Аль-Кавари, а также топ-менеджеры ведущих казахстанских компаний.

В программе форума также запланирована церемония подписания коммерческих соглашений.