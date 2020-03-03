Автора фейковой рассылки о коронавирусе задержали в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Полиция Шымкента задержала жителя города, записавшего видеообращение с ложной новостью о коронавирусе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской департамент полиции.
«Сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района установлен житель города, который во время проведения Департаментом по чрезвычайным ситуациям пожарно-тактического занятия записал видеообращение с ложной информацией про выявление больного коронавирусом в ТРЦ «Шымкент Плаза» и распространил по мессенджеру WhatsApp», - говорится в сообщении.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, отметили в департаменте.
Плановые противопожарные учения проводились в ТРЦ «Шымкент Плаза» сегодня утром. Молодой человек воспользовался моментом, чтобы пошутить: снял происходящее на видео и заявил о «полной эвакуации» людей из-за коронавируса.
Позже было опубликовано видео с извинениями шутника.
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