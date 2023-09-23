Автор «Игры престолов» подал в суд на разработчиков ChatGPT

Американские писатели Джордж Мартин и Джон Гришэм подали в суд на OpenAI, компанию-владельца чат-бота ChatGPT. Они считают, что их авторские права были нарушены при разработке и тестировании искусственного интеллекта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Мартин – автор цикла романов-фэнтези «Песнь льда и пламени», по которому компания HBO сняла один из самых популярных в истории сериалов, «Игра престолов».

Гришэм – автор экранизированных в Голливуде бестселлеров «Фирма», «Дело о пеликанах», «Клиент» и многих других.

В иске говорится, что при создании алгоритма ChatGPT, суть которого сводится к обработке больших массивов текстов, разработчики использовали огромный объем материала, доступного в интернете, и в том числе тексты их книг, защищенные авторским правом.

Они обвиняют компанию OpenAI в «систематических и масштабных кражах [контента]». В иске также упомянуты писатели Джонатан Франзен, Джоди Пиколт и Джордж Сондерс.

В OpenAI заявили, что уважают права авторов и одновременно считают, что технологии ИИ могут быть полезны в том числе и писателям.

Дело передано в федеральный суд Манхэттена. Интересы писателей в суде будет представлять Гильдия авторов США.

Это не первый иск такого рода. В июле с аналогичной претензией в суд обратилась актриса-комик Сара Сильверман.

Кроме того, писатели Маргарет Этвуд и Филип Пулман этим летом подписали открытое письмо с призывом к компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, выплатить им компенсацию за использование их работ.

- Мы ведем продуктивный диалог со многими творческими людьми по всему миру, включая Гильдию авторов [США], и пытаемся совместно понять и обсудить их опасения по поводу ИИ, — сказал представитель OpenAI.

Эксперты полагают, что шансы писателей выиграть дело невелики.

Преподаватель права в лондонском Университете Сити Патрик Гулд говорит, что для победы в суде истцам необходимо доказать, что ChatGPT скопировал и воспроизвел их работу, а это очень трудно сделать.

По его мнению, в этой истории есть гораздо более серьезная проблема —угроза, что ИИ рано или поздно вытеснит интеллектуальный труд человека.

- Что нам нужно сделать, так это пойти в парламент или Конгресс и поднять вопрос о том, что ИИ может сделать ненужными творческие профессии, и что нам с этим делать в будущем, — сказал Гулд в комментарии Би-би-си.

В своем иске писатели тоже говорят не только об авторских правах, но и о том, что технологии, подобные ИИ, вытесняют контент, созданный людьми.

Проблема касается не только авторов текстов. В январе этого года в суд обратились художники, работающие в цифровой сфере.

Они обвинили разработчиков программ Stability AI и Midjourney, которые превращают текст в изображения, в том, что в основу их алгоритмов заложена работа с произведениями искусства, защищенными авторским правом.

Еще один иск против OpenAI и Microsoft подан группой программистов, которые утверждают, что при обучении одной из разновидностей ИИ под названием Copilot компания использовала придуманные ими коды без их согласия.

Ни по одному из исков решения пока нет.