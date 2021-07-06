Автор фильма о Елбасы назвал самый важный критерий оценки творчества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Режиссер фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве Игорь Лопатенок поделился ожиданиями от результатов работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы надеемся на кинотеатральный показ сначала, и только потом телевизионный выход. Посмотрим, как это получится. Поэтому реакция зрителей, их восприятие картины – это единственный критерий. Я уже говорил сегодня на пресс-конференции – я не читаю, что говорят критики. Потому что критики никогда сами не снимают. Мы делали эту картину для зрителя, не для критиков. И только зрительское мнение для нас важно», - сказал Игорь Лопатенок в кулуарах кинотеатра после показа фильма.

«Девять месяцев мы будем поддерживать картину, чтобы достигнуть максимальной аудитории. Пик этого дела, я думаю, придется на апрель 2022 года. (…) Эта картина сделана для кинотеатров, думаю, в таком качестве она будет актуальна еще долгие годы», - выразил надежду автор.

Сегодня в столице был презентован фильм«Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК - Елбасы Нурсултане Назарбаеве. Продюсером фильма выступил известный американский режиссер и писатель Оливер Стоун. Режиссером фильма стал украинский специалист Игорь Лопатенок.