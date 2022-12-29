Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Автопункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать1 и 2 января

29 Декабря 2022, 18:33
Автопункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать1 и 2 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 и 2 января 2023 года не будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов.

«Согласно Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска, в связи с праздничными днями, в период с 1 по 2 января 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», - говорится в сообщении КГД.


Новости по теме
Китай отменяет проверку на COVID-19 замороженных импортных продуктов
Как в Алматы будет работать общественный транспорт в праздничные дни
«Сообщество единой судьбы»: как Казахстан и Китай сотрудничают в рамках инициативы «Пояс и Путь»
Теги:
Читайте также
Китай отменяет проверку на COVID-19 замороженных импортных продуктов
Как в Алматы будет работать общественный транспорт в праздничные дни
Почему Минобороны РК покупает броневики турецкого производства
Еще одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана
На карнавале байкеров в Нигерии погибли 14 человек
Япония ужесточит пограничный контроль для путешественников из Китая
Рюкзак с пятью тысячами долларов пытались похитить у жителя Астаны
Алматинцы почувствовали землетрясение
Новости партнеров
Популярное
1 Как вырастут пособия в Казахстане с 2023 года
2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
3 Эльвира Азимова назначена председателем Конституционного суда РК
4 Рюкзак с пятью тысячами долларов пытались похитить у жителя Астаны
5 Алматинцы почувствовали землетрясение

Лента новостей