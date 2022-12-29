Автопункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать1 и 2 января

29 Декабря 2022, 18:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 и 2 января 2023 года не будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов.

«Согласно Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска, в связи с праздничными днями, в период с 1 по 2 января 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», - говорится в сообщении КГД.