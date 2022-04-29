Автопроизводители ведут переговоры по увеличению квот на поставки комплектующих в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всем мире наблюдается дефицит автомобилей. Об этом заявил заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Сапарбеков на брифинге СЦК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

«Сегодня во всем мире наблюдается дефицит автомобилей. Как вы знаете, имеется дефицит микрочипов, а также нарушение логистических цепочек по поставкам автомобилей и комплектующих по всему миру», - сказал Олжас Сапарбеков.

Поэтому, как отметил спикер, автопроизводители ведут переговоры по увеличению квот на поставки комплектующих для наших автопредприятий.

«Касательно локализации автомобилей. За прошедшие 10 лет нашими предприятиями освоена крупноузловая сборка и мелкоузловая сборка», - добавил Олжас Сапарбеков.

Ранее сообщалось, что экспорт автомобилей увеличили в Казахстане.

По данным МИИР, экспорт в первом квартале 2022 года вырос на 45%, до 1916 автомобилей. Автомобили Hyundai алматинского производства и JAC из Костаная заказывают дистрибьюторы и дилеры марок в Узбекистане, России, Таджикистане, Кыргызстане и Беларусии.



