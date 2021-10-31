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    15:48, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Автопробегом ретро-техники отметили День автомобилиста в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта отмечается в Казахстане. Но исторически сложилось, что в День автомобилиста поздравляют друг друга и просто владельцы машин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Столичные водители к дате, которая выпадает на последнее воскресенье октября, подготовились основательно – организовали автопробег по периметру города на необычных «железных конях».

    90 километров вокруг столицы – так автолюбители из Нур-Султана отпраздновали День автомобилиста. В этом году он выпал на 31 октября.

    Но не на обычных машинах, а на ретро-авто эпохи освоения Целины. Всего их 14. Не помешали водителям ни дождь, ни грязь.

    Владислав Карелин, автолюбитель:

    «Сейчас мы хотим отдать должное той технике и тем людям, которые строили эти дороги, люди работали. Этой традиции уже много лет. Мы периодически совершаем такие автопробеги».

    В прошлом эти машины возили зерно и воду, доставляли в села продукты питания, а сегодня они – настоящее окно в историю.

    Целина стала для аграриев настоящим подвигом. В книге Андрея Дубицкого «Город на Ишиме» приводится следующая статистика: в 1956 году Акмолинская область собрала свыше 238 млн пудов зерна, из них больше 180 вывезли на государственные приемные пункты. Еще более впечатляющими были результаты 1958 года. Тогда колхозы и совхозы области отгрузили государству 221 млн 100 тыс. пудов зерна.

    Новую жизнь в старые машины вдыхает команда энтузиастов на базе всего одного автокомплекса на правом берегу столицы.

    Ерлан Баренов, директор автопредприятия:

    «Это в основном ГАЗ-51 разных модификаций, ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-69, это наши «бобики», ЗИЛ-164, если заметили, они идут с прицепом, и бензовоз, который наше топливо везет».

    Самое сложное, говорят мастера, – найти детали. Ведь в процессе реставрации используются исключительно оригинальные запчасти. Зато на дороге после такого ремонта автомобили как новые.


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