Автопробег в честь Дня госсимволов состоялся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялся ежегодный автопробег в честь Дня государственных символов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие организовано столичным акиматом при поддержке автоклубов и автоволонтеров города.

Автопробег стартовал с площади государственных символов и финишировал на площади защитников Отечества, проехав через площадь ЭКСПО и проспект Абылай хана. Всего с казахстанскими флагами в автопробеге приняли участие 30 машин.

«Главная цель – подарить жителям праздничное настроение, укрепить чувства патриотизма и любви к Родине, к нашим государственным символам», - поделились организаторы.

Напомним, автопробег традиционно проходит 4 июня в столице с 2017 года.

Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.