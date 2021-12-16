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Автопробег ко Дню Независимости прошёл в Карагандинской области

16 Декабря 2021 13:39
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Автопробег ко Дню Независимости прошёл в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Темиртау и Караганде прошёл патриотический автопробег. Инициатором выступил Молодёжный ресурсный центр города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В мероприятии приняли участие 15 автомобилей. Главным атрибутом праздничного автопробега стал флаг Казахстана. Стартовала колонна в Старом городе. Проехав по проспекту Металлургов, водители завершили автопробег в парке «Восток».

«Нашу акцию активно поддержали темиртауцы, откликнувшись на призыв в соцсетях. Всех поздравляю с главным праздником страны и желаю процветания Казахстану», – сказал директор Молодёжного центра Айдын Жумагельдинов.

К темиртауским автолюбителям присоединились и карагандинцы. В канун Дня Независимости в шахтёрской столице прошёл праздничный автопробег «Менің туым – Менің Қазақстаным!». Автокараван из 15 машин проехал по главным улицам города с развевающимися казахстанскими флагами. Так жителей области поздравили Карагандинский областной филиал молодёжного крыла Jas Otan и коллектив такси «Регион».


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#Карагандинская область   #Транспорт   #Патриотизм   #Молодежь   #30 лет Независимости  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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