Автопробег ко Дню госсимволов организовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Накануне государственного праздника в Алматы провели традиционный автопробег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главным атрибутом пробега стал флаг Казахстана.

Колонна из 18 автомобилей проехала по центральным улицам Наурызбайского района Алматы.

По словам организаторов, такая акция уже давно стала традиционной.

«Автопробегом мы хотели показать патриотизм. Важно показывать подрастающему поколению, что есть такой праздник и что государственные символы - это наша гордость. Жители нашего города, увидев автомашины с флагом, были весьма удивлены. Этот праздник мы должны праздновать обширно. Он должна праздноваться не только в стенах школ или в организациях», - отметили в аппарате акима Наурызбайского района.

В этом году День государственных символов отмечается в стране уже 29-й раз.