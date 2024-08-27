Автопробег классических автомобилей прошел в Баку
В столице Азербайджана Баку прошли традиционный пробег и выставка классических автомобилей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Организаторами мероприятия выступили Автомобильная федерация Азербайджана (ААФ), компания Baku City Ring Operating Company и Dreamland Golf Club.
Шествие началось с показа зарегистрированных классических автомобилей, а также некоторых транспортных средств из постоянной экспозиции в Центре имени Гейдара Алиева.
В традиционном параде приняли участие автомобили, выпущенные до 1984 года. Самым старым среди них был автомобиль модели Mercedes Benz Gazelle 1929 года выпуска.
Автопробег стартовал от Приморского национального парка и прошел по центральным улицам и проспектам города. В завершение маршрута в комплексе Dreamland Golf Club прошла финальная выставка классических автомобилей.
Участники выставки соревновались в таких номинациях как «Самая старая машина», «Самая уникальная машина» и «Самый красочный наряд». Мероприятие продолжилось концертно-развлекательной программой с участием известных исполнителей.
По словам участников, уникальные ретроавтомобили разных лет вызвали у зрителей ностальгические чувства. Все желающие фотографировались на фоне этих автомобилей и имели возможность ближе познакомиться с их историей и особенностями.