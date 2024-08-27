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    08:56, 27 Август 2024 | GMT +6

    Автопробег классических автомобилей прошел в Баку

    Баку, автопробег
    Фото: trend.az

    В столице Азербайджана Баку  прошли традиционный пробег и выставка классических автомобилей, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Организаторами мероприятия выступили Автомобильная федерация Азербайджана (ААФ), компания Baku City Ring Operating Company и Dreamland Golf Club.

    Шествие началось с показа зарегистрированных классических автомобилей, а также некоторых транспортных средств из постоянной экспозиции в Центре имени Гейдара Алиева.

    Автопробег классических автомобилей прошел в Баку
    Фото: trend.az

    В традиционном параде приняли участие автомобили, выпущенные до 1984 года. Самым старым среди них был автомобиль модели Mercedes Benz Gazelle 1929 года выпуска.
    Автопробег стартовал от Приморского национального парка и прошел по центральным улицам и проспектам города. В завершение маршрута в комплексе Dreamland Golf Club прошла финальная выставка классических автомобилей.

    Участники выставки соревновались в таких номинациях как «Самая старая машина», «Самая уникальная машина» и «Самый красочный наряд». Мероприятие продолжилось концертно-развлекательной программой с участием известных исполнителей.

    По словам участников, уникальные ретроавтомобили разных лет вызвали у зрителей ностальгические чувства. Все желающие фотографировались на фоне этих автомобилей и имели возможность ближе познакомиться с их историей и особенностями. 

    Автопробег классических автомобилей прошел в Баку
    Фото: trend.az
    Автопробег классических автомобилей прошел в Баку
    Фото: trend.az
    Автопробег классических автомобилей прошел в Баку
    Фото: trend.az

     

    Теги:
    Транспорт Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Серикбол Кошмаганбетов
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