Автопробег ДПК «Ак жол» состоялся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской филиал ДПК «Ак жол организовал автопробег с участием кандидатов в депутаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Автоколонна примерно из 20 белых автомобилей с символикой партии «Ак жол» и флагами проехала по улицам Алматы с соблюдением соответствующих требований безопасности.

Автопробег стартовал от БЦ «Нурлы тау» и прошел по следующему маршруту: проспект аль-Фараби – ул.Саина – пр. Рыскулова – пр. Суюнбая – ул.Шолохова – пр.Сейфулина – пр. аль-Фараби.