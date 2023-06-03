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Автопробег, байге и концерты: как в Астане отпразднуют День госсимволов

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Июня 2023, 17:39
Автопробег, байге и концерты: как в Астане отпразднуют День госсимволов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня государственных символов Республики Казахстан, который отмечают 4 июня, в Астане проведут более 600 имиджевых мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

4 июня в 09:30 на площади «Қазақ елі» можно будет посетить ярмарку ремесленников и дефиле декоративной национальной одежды в рамках проекта «Аламан құрақ». В ходе мероприятия участники сошьют самое длинное лоскутное одеяло «Құрақ көрпе», планируется установить новый рекорд «Книги рекордов Казахстана».

В 10:00 на площади монумента «Байтерек» состоится праздничное мероприятие «Менің рәміздерім», в ходе концертной программы пройдет военно-музыкальный фестиваль «Әскери керней-2023» от лучших военных оркестров Республики Казахстан.

В это время с площади «Государственных символов» начнется традиционный автопробег с участием более 50 автомобилей и мотоциклов.

В праздничный день с 11:00 до 18:00 на Youtube-канале акимата Астаны состоится телемарафон «Ел рәміздері-еркіндік нышаны».

В 12:00 на ипподроме «Казанат» стартует турнир по республиканской байге («Кунан», «Жорга», «Топ», «Аламан»).

В 17:00 жители и гости столицы могут насладиться творческим концертом народной артистки Республики Казакстан Нуржамал Усенбаевой «Еліме тағзым» в Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева.

В течение дня в честь праздника в столице планируется проведение множества разноплановых мероприятий на любой возраст, в их числе информационные часы, книжные выставки, различные познавательные турниры, конкурсы рисунков и произведений, принятие присяги молодыми государственными служащими, акции.


Астана   Акимат   Дата   Общество   Госсимволы РК   День госсимволов РК  
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