Автоперевозки хотят освободить от налогов на 3 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Социально значимые автоперевозки хотят освободить от налога на добавленную стоимость. Такое предложение озвучил вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев на презентации нового законопроекта по вопросам налогообложения и совершенствованию инвестиционного климата в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с нерентабельностью тарифов по социальным маршрутам и нехваткой финансирования на их субсидирование, перевозчики несут убытки. В целях покрытия таких убытков, предлагается освобождение на 3 года от НДС по регулярным социально значимым автомобильным перевозкам», - сказал Мади Такиев.

Он напомнил, что в Налоговом кодексе для международных перевозок предусмотрена нулевая ставка налога на добавленную стоимость.

«Однако, железнодорожная перевозка до морского порта с перевалкой груза на водный транспорт не считается международной, хотя на практике является частью международной перевозки. В целях создания условий для развития транзита через морской транспорт, снижения стоимости транзита, предлагается признание таких перевозок международными и применять нулевую ставку НДС», - отметил спикер.

Также по его словам, в целях увеличения почтового транзитного потенциала в связи с увеличением объемов электронной коммерции во всем мире, предлагается освободить от уплаты НДС услуги назначенного оператора по международным почтовым отправлениям.

Предлагаемые МНЭ РК изменения в налоговом законодательстве могут коснутся и интернет-сферы.

«С целью привлечения инвестиций в создание нового вида связи 5G предлагается снижение ставки платы за использование радиочастотного спектра в 10 раз на 5 лет. Вместе с этим, зарубежные интернет-компании, оказывающие услуги физическим лицам в электронном виде на территории Республики Казахстан будут обязаны платить НДС», - подчеркнул М. Такиев.