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Автопатрули будут курсировать вблизи учебных заведений в СКО

14 Февраля 2022 10:27
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Автопатрули будут курсировать вблизи учебных заведений в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 14 февраля полицейские активизировали работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в течение 10 дней сотрудники административной полиции усилят мониторинг улично-дорожной сети вблизи учебных заведений и у пешеходных переходов, маршруты автопатрулей будут приближены к учебным заведениям. Будет активизирована профилактическая работа в школах и дошкольных учреждениях, инспекторы проведут лекции, разъяснения, распространят тематические буклеты и памятки. Полицейские дополнительно проверят состояние школьных автобусов.

«Не играть возле проезжей части, переходить дорогу только в установленных местах и на зеленый свет, отключать наушники с музыкой под капюшонами, когда рядом много машин – обо всем этом полицейские будут разговаривать с детьми. Объяснят, что зимой тормозной путь машин значительно возрастает, поэтому надо быть предельно бдительными, даже при соблюдении правил дорожного движения», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

С начала года на дорогах области зарегистрировали 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибли и 20 получили ранения. Аварий с участием детей не произошло.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Безопасность  
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Автор:

Олеся Жуковень

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