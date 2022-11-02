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Автопарки Караганды расторгли трудовые договоры со 150 кондукторами

2 Ноября 2022, 22:25
Автопарки Караганды расторгли трудовые договоры со 150 кондукторами
2 Ноября 2022, 22:25

Автопарки Караганды расторгли трудовые договоры со 150 кондукторами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На одном из автопарков города Караганды были расторгнуты трудовые договоры со 150 кондукторами общественного транспорта. Причиной тому стало введение электронной системы оплаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня утром все автобусы Караганды вышли на рейс без кондукторов. Так как в общественном транспорте внедрили электронную систему оплаты за проезд.

Автопарки Караганды расторгли трудовые договоры со 150 кондукторами. Однако, как утверждает руководство автопарка, не все из них остались не у дел.

«Не все кондукторы остались без работы. Кто-то устроился в контрольно-ревизионную службу - это новая служба, которая открыта для контроля работы электронной системы оплаты за проезд», - сообщили в автопарке №3.

Как сообщили в акимате города, до введения дифференцированного тарифа, руководством автопарка №3 с кондукторским составом проводились разъяснения о новой схеме работы городского пассажирского транспорта.

«В автопарке на городских маршрутах работали 150 кондукторов, 50 из которых переквалифицированы в контрольно-ревизионный состав автопарка, часть переведены на междугородние маршруты. Остальным было предложено трудоустроится в контрольно-ревизионную службу «Онай», где на сегодняшний день требуется порядка 35 контролеров. А также обратиться в центр занятости. На сегодня в центре имеется более 2000 вакансий, кроме того есть возможность получить краткосрочное обучение по различным специальностям с выплатой стипендий, устроиться на общественные работы, где не требуется профессиональная подготовка, а также получить государственный грант на развитие собственного дела», - пояснили в акимате города Караганды.


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