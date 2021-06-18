Автопарки Караганды и Темиртау пополнятся новыми автобусами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках программы льготного лизингового финансирования Фонда развития промышленности карагандинские и темиртауские автопарки пополнятся новыми автобусами. Об этом во время брифинга в Службе региональных коммуникаций рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Саят Шаймин.

В регионе доля изношенных автобусов на регулярных маршрутах снижена до 47,7%. Этому способствовало приобретение новых автобусов по программе льготного лизингового финансирования Фонда развития промышленности. За последние годы в Караганду поставлено 105 новых автобусов. В этом году закуплено еще 24, а до конца июля ожидается поставка ещё 16 новых автобусов. В Темиртау в январе на маршруты вышли 20 новых автобусов марки Dongfeng. В планах закупить ещё 55 единиц.

«Перевозка пассажиров автомобильным транспортом осуществляется на 210 регулярных маршрутах, на которых задействовано порядка 60 перевозчиков с парком автобусов 1 600 единиц. 154 сельских населённых пункта из 338 обеспечены регулярным автобусным сообщением», – отметил Саят Шаймин.

Вместе с тем, в регионе активно развиваются железнодорожное и авиасообщение. По многочисленным просьбам жителей области в прошлом году увеличена периодичность курсирования поезда сообщением Караганда – Жезказган. Всего в области действует девять социально значимых железнодорожных сообщений. Для повышения уровня сервиса с начала года во всех поездах обновлены комплекты постельных принадлежностей для пассажиров.

«Не менее важным является развитие сферы гражданской авиации. Нашу область обслуживают 10 авиамаршрутов: два международных, семь межобластных и один внутриобластной. Улучшается качество оказания услуг. С этого года внутриобластное сообщение Караганда – Жезказган обслуживает компания Qazaq Air. Частота полётов увеличена до четырёх раз в неделю, а стоимость билетов снижена до 10 тысяч тенге», – добавил руководитель управления.

Для развития малой авиации в регионе планируется построить два аэродрома – в Улытауском и Каркаралинском районах. Уже есть технико-экономические обоснования. Будет подготовлена проектно-сметная документация.

Кроме того, в ближайшее время разработают ПСД для реконструкции здания аэровокзала и перрона в Балхаше.