16 Июня 2022 09:11

Автопарк Жамбылской станции скорой медицинской помощи пополнился 65 машинами

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Укрепляется материально-техническая оснащенность Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, население области обслуживает 15 подразделений службы скорой медицинской помощи. Поступающие в Call-центр вызовы обрабатывают автоматизированная система управления «Көмек».

По информации главного врача Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи Венеры Балкыбековой, в составе станции работают три городские подстанции, 11 отделений районных бригад скорой помощи и отдел медицинской авиации со службой телемедицины.

«В 281 селе работают бригады скорой медицинской помощи. В сельской местности первичная медико-санитарная помощь оказывается медицинскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями, сельскими поликлиниками. Все вызовы по области поступают в Call-центр «103» и автоматически передаются бригадам скорой медицинской помощи. Оперативный отдел Жамбылской станции скорой медицинской помощи оборудован автоматизированной системой управления вызовами «Көмек», позволяющей автоматически обрабатывать вызовы и передавать на коммутаторы бригад скорой медицинской помощи соответствующих районов и населенных пунктов для обслуживания», - сообщила спикер.

Данная программа имеет доступ к системе спутникового мониторинга через систему GPS-навигации. Кроме того, программа интегрирована с Национальным координационным центром экстренной медицины, многопрофильными больницами и рядом поликлиник Жамбылской области, подчеркнула Венера Балкыбекова.

«В 2022 году автопарк станции скорой медицинской помощи пополнился 65 машинами. Уровень износа машин снизился с 33,7 % до 22,7 %. За пять месяцев количество вызовов увеличилось на 3 801», - сообщила спикер.

На сегодняшний день в 372 населенных пунктах Жамбылской области насчитывается порядка 1,2 млн жителей. Радиус обслуживания скорой медицинской помощи составляет 130 км. Оснащенность санитарным автотранспортом скорой медицинской помощи региона составляет 100 %.