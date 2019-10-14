Автопарк страны стареет: почти 65% всех автомобилей в Казахстане составляют машины старше 10 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стареет автопарк, свыше 60% всех автомобилей в стране составляют машины старше 10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Количество зарегистрированных легковых автомобилей на конец июля 2019 года составило почти 3,7 млн — лишь на 0,3% больше, чем в прошлом месяце, но на 5,5% меньше по сравнению с июлем 2018 года. Населению принадлежат 93,9% из них, или 3,5 млн легковых авто, — на 0,4% меньше, чем месяцем ранее, и на 6,2% меньше, чем в прошлом году; доля легковых авто на конец июля 2018 года составляла 94,6%.

Годовой рост количества легковых автомобилей у населения был зафиксирован только в 4 регионах: в Нур-Султане — на 2,6%, до 265 тысяч; в Алматинской области — на 1,2%, до 489,3 тысяч; а также в Жамбылской и Кызылординской областях — на 0,1%, до 196,5 тысяч и 112,7 тысяч соответственно.

Выросло и количество автомобилей с дипломатическими номерами — на 17,7%, до 29,1 тысяч.

«Увеличилось количество авто возрастом от 3 до 7 лет: на 18,2%, доля выросла с 12,6% до 15,7%. Почти две трети от всех зарегистрированных автомобилей — возрастом более 10 лет, их количество за год сократилось на 2,9%, при этом удельный вес вырос с 63% до 64,8%. Заметнее всего уменьшилось число авто возрастом менее 3 лет: на 25,9%, доля сократилась с 13,2% до 10,4%», - говорится в публикации.

На изменение возрастного состава автомобилей в РК отреагировали и банки: сейчас автокредит можно оформить на подержанное авто возрастом более 10 лет. Для сравнения: несколько лет назад подавляющее большинство банков указывало критерий по возрасту автомобиля до 7 лет, в редких случаях — до 10 лет.