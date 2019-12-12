Автопарк столичной скорой помощи пополнится 52 автомашинами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автопарк столичной скорой помощи пополнится 52 машинами, на линию уже вышли 20 из них, ещё 32 - до конца года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

«Руководство страны уделяет особое внимание развитию медицины, обеспечению доступности и улучшению качества медицинских услуг, в том числе модернизации службы скорой медицинской помощи. Люди в первую очередь звонят к вам - в скорую, от вас многое зависит. Вы выполняете самую главную миссию - спасаете жизни людей», - сказал аким города Алтай Кульгинов.





Большая часть партии машин – реанимобили с возможностью оказания интенсивной терапии, мониторинга и перевозки пациентов, нуждающихся в экстренной медпомощи. Автомобили оборудованы дефибриляторами и полной системой мониторинга сердечного ритма, а также всех жизненно важных показателей. Кроме того, в каждом автомобиле имеется современный аппарат вентиляции легких, кислородный баллон, аппарат искусственного кровообращения.

«В день поступает до 3 тыс. обращений, 1700 вызовов. До закупа автомобилей на линии были 64 машины, дополнительное количество новых 52 автомашин позволит значительно разгрузить вызовы, практически в 2 раза увеличился автопарк. В этом году обучение по международным стандартам реанимации и безопасному вождению прошли 700 сотрудников станции», - сказал директор ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата г. Нур-Султана Мурат Оразбаев.









52 новые машины «Hyundai H350 Ambulance» собраны на автосборочном предприятии «Hyundai Trans Auto» (компания «Астана Моторс»).











