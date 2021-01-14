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Автопарк скорой помощи Атырауской области пополнился 20 машинами

14 Января 2021 06:00
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Автопарк скорой помощи Атырауской области пополнился 20 машинами

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Автопарк Атырауской областной станции скорой медицинской помощи пополнился 20 новыми машинами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

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«Три машины отправятся в районы, а остальные 17 передадут городской станции скорой помощи. На сегодняшний день в областную станцию скорой помощи поступает по 700-750 звонков в день. На момент усиления пандемии коронавируса количество звонков достигало 1700», - говорит директор областной станции скорой медицинской помощи Бауыржан Тулеген.

Он сообщил, что в настоящее время на станции имеется 66 новых машин скорой помощи. 20 из них были переданы сегодня, 46 - в прошлом году: 28 машин прибыли в октябре и 18 - в ноябре прошлого года. И таким образом автопарк скорой помощи за последнее время обновился на 100%.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Транспорт  
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Автор:

Виктор Сутягин

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