Новости
Автопарк скорой помощи Атырауской области пополнился 20 машинами
14 Января 2021 06:00
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Автопарк Атырауской областной станции скорой медицинской помощи пополнился 20 новыми машинами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.
Новости по темеАкмолинцам разъяснили новое постановление главного санитарного врача региона Семью с двумя детьми спасли на трассе в Акмолинской области За сутки более 500 автомобилей эвакуировали с трасс в Акмолинской области
«Три машины отправятся в районы, а остальные 17 передадут городской станции скорой помощи. На сегодняшний день в областную станцию скорой помощи поступает по 700-750 звонков в день. На момент усиления пандемии коронавируса количество звонков достигало 1700», - говорит директор областной станции скорой медицинской помощи Бауыржан Тулеген.
Он сообщил, что в настоящее время на станции имеется 66 новых машин скорой помощи. 20 из них были переданы сегодня, 46 - в прошлом году: 28 машин прибыли в октябре и 18 - в ноябре прошлого года. И таким образом автопарк скорой помощи за последнее время обновился на 100%.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Когда ожидают поступления первой партии вакцины от COVID-19 в Павлодарской области
- Акмолинцам разъяснили новое постановление главного санитарного врача региона
- Атыраусцев предупредили о штормовом ветре до 25 метров в секунду
- 812 человек лечатся от коронавируса на Тенгизе
- Режим ЧС продлевают в Италии до конца апреля из-за коронавируса
- Ерлан Киясов прокомментировал обучение школьников в штатном режиме в морозные дни
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047