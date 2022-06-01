1 Июня 2022 10:45

Автопарк школьных автобусов обновят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматы в этом году закупят 515 школьных автобусов. Об этом заявила первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в этом году будет масштабно обновлен автопарк специальных школьных автобусов для безопасной перевозки в учебные заведения более 22 тыс. детей. Акиматы закупают через лизинг 515 школьных автобусов. Первые автобусы планируется доставить в Акмолинскую область в течение этого месяца», - сообщила Шолпан Каринов на заседании Правительства.

По ее словам, в этом году на 10% увеличилось количество младшеклассников, которым предоставлено бесплатное горячее питание.

В Минобразования проинформировали, что в реализации Года детей в Казахстане принимают участие 12 центральных, 17 местных исполнительных органов, 130 некоммерческих организаций и более 20 тыс. учебных организаций.

Сегодня отмечается Международный день защиты детей. С праздником юных казахстанцев поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.