17 Мая 2022 21:57

Автопарк сельских школ РК пополнится в 2022 году 515 новыми автобусами – Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автобусный парк сельских школ страны в Год детей обновится 515 автобусами. Это позволит обеспечить безопасный подвоз детей до организаций образования и обратно домой. В первую очередь, транспортировкой будут обеспечены дети, проживающие в отдаленных малонаселенных селах, где нет школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Финансирование для обеспечения школ автобусами выделяется акиматами регионов.

«В этом году вопрос обеспечения школ регионов новым транспортом для подвоза детей решен на республиканском уровне. Выделяются средства на приобретение новых автобусов. Также разработана Дорожная карта по дальнейшему оснащению организаций образования автобусами. В настоящее время в перевозке нуждаются более 25 тыс. школьников. Наибольшая потребность в школьных автобусах отмечается в Туркестанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Павлодарской и других областях», – сообщил заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Дулат Жекебаев.

Всего на сегодня курсируют более 1 тыс. школьных автобусов. Новые автобусы отечественной сборки будут приобретены на льготных условиях по программе финансового лизинга. И этот механизм позволит поэтапно обновить весь автобусный парк школ страны.

«Для обеспечения максимальной безопасности перевозки детей нами были разработаны и определены технические требования к приобретаемому автотранспорту. Это должны быть 20-40-местные автобусы с высокой проходимостью, так как в селах, в основном, бездорожье. Кроме того, транспортные средства должны быть оборудованы детскими сидениями с ремнями безопасности, системой предотвращения оставления детей в салоне, аварийным выходом в задней части салона. К тому же детей должен сопровождать специальный сотрудник, утвержденный приказом директора школы», – добавил Дулат Жекебаев.