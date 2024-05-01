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    19:08, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем закроют на майские праздники 

    пункт пропуска на казахстанско-китайской границе
    Фото: Пограничная служба КНБ РК.

    1, 7 и 9 мая 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, передает агентство Kazinform со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

    Такое решение принято в соответствии с Соглашением между правительствами Казахстана и Китая. 

    Исключение составят Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и железнодорожные пункты пропуска

    На казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска «Капланбек», ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт».

    Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме.

    Гражданам рекомендуется заранее планировать свои маршруты.

     

    Теги:
    Китай Транспорт Узбекистан КНБ Кыргызстан Пограничники Россия Туркменистан
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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