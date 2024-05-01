Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем закроют на майские праздники 

1, 7 и 9 мая 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, передает агентство Kazinform со ссылкой на Пограничную службу КНБ РК.

Такое решение принято в соответствии с Соглашением между правительствами Казахстана и Китая.

Исключение составят Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» и железнодорожные пункты пропуска

На казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска «Капланбек», ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт».

Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме.

Гражданам рекомендуется заранее планировать свои маршруты.