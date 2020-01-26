«Автомобилист» - «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Это противостояние пройдет завтра и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале Qazsport.

Команды в этом сезоне уже четырежды играли между собой, три победы одержали казахстанцы и одну соответственно россияне.

Отметим, что «Барыс» идет на третьем месте Восточной конференции с 57 очками в активе, а «Автомобилист» строчкой ниже с 55 баллами.