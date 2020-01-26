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«Автомобилист» - «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию матча КХЛ
26 Января 2020 23:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по теме«Барыс» проиграл «Салавату Юлаеву» и уступил второй матч подряд в КХЛ Матчи сборной Казахстана по хоккею в квалификации на Олимпиаду покажут в прямом эфире «Барыс» на выезде разгромил финский «Йокерит»
Это противостояние пройдет завтра и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале Qazsport.
Команды в этом сезоне уже четырежды играли между собой, три победы одержали казахстанцы и одну соответственно россияне.
Отметим, что «Барыс» идет на третьем месте Восточной конференции с 57 очками в активе, а «Автомобилист» строчкой ниже с 55 баллами.
Ключевые слова: Спорт,
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