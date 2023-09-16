Автомобили тонут в Семее

В Семее за последние сутки выпала месячная норма осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Горожане делятся в соцсетях видео и фотографиями, на которых запечатлены тонущие в огромных лужах легковые автомобили.

На кадрах видно, что один из водителей вычерпывает воду из салона своей машины. На некоторых участках из-за луж образовались огромные автомобильные пробки.

«За последние сутки в городе выпала месячная норма дождевых осадков, из-за этого в системе ливневой канализации скопилась большое количество воды», - объяснили в акимате.



В настоящее время подрядчики отдела ЖКХ города с помощью спецтехники выполняют водооткачные работы по улице Селевина и на кольцевой дороге (кольцевой развязке) на левом берегу.

«Приносим извинения жителям города за временные неудобства», - извинились в городском акимате.