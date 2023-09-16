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    22:01, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Автомобили тонут в Семее

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    Фото: пресс-служба акимата города Семей
    В Семее за последние сутки выпала месячная норма осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Горожане делятся в соцсетях видео и фотографиями, на которых запечатлены тонущие в огромных лужах легковые автомобили.

    На кадрах видно, что один из водителей вычерпывает воду из салона своей машины. На некоторых участках из-за луж образовались огромные автомобильные пробки.

    «За последние сутки в городе выпала месячная норма дождевых осадков, из-за этого в системе ливневой канализации скопилась большое количество воды», - объяснили в акимате.


    В настоящее время подрядчики отдела ЖКХ города с помощью спецтехники выполняют водооткачные работы по улице Селевина и на кольцевой дороге (кольцевой развязке) на левом берегу.

    «Приносим извинения жителям города за временные неудобства», - извинились в городском акимате.


    Теги:
    Абайская область Видео Погода Семей
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