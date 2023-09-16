22:01, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6
Автомобили тонут в Семее
В Семее за последние сутки выпала месячная норма осадков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Горожане делятся в соцсетях видео и фотографиями, на которых запечатлены тонущие в огромных лужах легковые автомобили.
На кадрах видно, что один из водителей вычерпывает воду из салона своей машины. На некоторых участках из-за луж образовались огромные автомобильные пробки.
«За последние сутки в городе выпала месячная норма дождевых осадков, из-за этого в системе ливневой канализации скопилась большое количество воды», - объяснили в акимате.
В настоящее время подрядчики отдела ЖКХ города с помощью спецтехники выполняют водооткачные работы по улице Селевина и на кольцевой дороге (кольцевой развязке) на левом берегу.
«Приносим извинения жителям города за временные неудобства», - извинились в городском акимате.