Автомобили с поддельными техпаспортами обнаружили жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Больше двух тысяч нарушений, тысячу штрафов и административных дел, пять машин с поддельными свидетельствами регистрации – всё это зафиксировали в Жамбылской области только за три дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» за три дня на дорогах региона удалось задержать 16 нетрезвых водителей. Сотрудники местной полицейской службы зарегистрировали свыше 2 300 нарушений Правил дорожного движения.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 250 человек не пристегнули ремень безопасности, 268 - говорили по телефону при вождении, пятеро выехали на полосу встречного движения и 140 не прошли техосмотр. Всех водителей привлекли к административной ответственности.

Пешеходы также нарушают ПДД и очень часто переходят дорогу в неположенном месте. Так, 400 жамбылцев привлечены по 1-му пункту статьи 615 КоАП РК.

Проверка междугородного транспорта выявила пять машин, имеющих поддельные свидетельства о регистрации и стоящих на учёте в иностранных государствах.

«Начато досудебное расследование по статье 385 УК РК - подделка, изготовление или сбыт поддельных документов. Назначены судебные экспертизы. На время следствия авто с поддельными документами водворены на штрафную стоянку», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Рахымберди Ашкеев.

Всего с начала оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» полицейские водворили на штрафстоянку 90 автомобилей.