РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Автомобили с поддельными техпаспортами обнаружили жамбылские полицейские

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Больше двух тысяч нарушений, тысячу штрафов и административных дел, пять машин с поддельными свидетельствами регистрации – всё это зафиксировали в Жамбылской области только за три дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» за три дня на дорогах региона удалось задержать 16 нетрезвых водителей. Сотрудники местной полицейской службы зарегистрировали свыше 2 300 нарушений Правил дорожного движения.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 250 человек не пристегнули ремень безопасности, 268 - говорили по телефону при вождении, пятеро выехали на полосу встречного движения и 140 не прошли техосмотр. Всех водителей привлекли к административной ответственности.

    Пешеходы также нарушают ПДД и очень часто переходят дорогу в неположенном месте. Так, 400 жамбылцев привлечены по 1-му пункту статьи 615 КоАП РК.

    Проверка междугородного транспорта выявила пять машин, имеющих поддельные свидетельства о регистрации и стоящих на учёте в иностранных государствах.

    «Начато досудебное расследование по статье 385 УК РК - подделка, изготовление или сбыт поддельных документов. Назначены судебные экспертизы. На время следствия авто с поддельными документами водворены на штрафную стоянку», - сообщил начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Рахымберди Ашкеев.

    Всего с начала оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» полицейские водворили на штрафстоянку 90 автомобилей.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Жамбылская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!