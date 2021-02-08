Автомобили с газобаллонным оборудованием проверили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске прошел рейд по парковкам города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что сотрудники ДЧС ВКО и УЧС города провели рейд совместно с управлением полиции по местам парковки автотранспорта с газобаллонным оборудованием.

«Профилактические рейды проводятся неслучайно. Количество пожаров в стране ежегодно растет. Так, если в 2016 году с участием транспортных средств, работающих на газе, произошло 74 пожара, в 2017 – 80, 2018 – 114, 2019 – 106», - отметили в пресс-службе.

В ДЧС ВКО напомнили, что согласно пункта 1099-1 «Правил пожарной безопасности РК» не допускается стоянка автомобилей с работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе во строенных зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого типа. Запрет распространяется только на встроенные и пристроенные паркинги в торговых и бизнес-центрах, также на подземные крытые стоянки в жилых комплексах. В отдельно стоящих паркингах, в том числе многоуровневых, или боксах оставлять автомобили на газе можно.

Как отметил начальник УГПК ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом газа, особенно в подвальных и цокольных этажах, приводит к разрушению зданий и сооружений. В связи с этим введен запрет въезда автомобилей с ГБО в паркинг общественных и жилых зданий.

Согласно статье 590 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» штраф за отсутствие отметки о переоборудовании в свидетельстве о регистрации транспортного средства составляет 15 МРП, при выявлении нарушения сотрудник полиции в соответствии со статьей 797 КоАП РК вправе запрещать эксплуатацию транспортного средства путем изъятия государственного регистрационно- номерного знака до устранения причины задержания. В случае гибели от пожара или взрыва двух и более человек предусмотрено уголовное наказание – лишение свободы от 5 до 10 лет.

«По результатам рейда пожарными инспекторами и полицейскими к административной ответственности привлечены водители автомобилей с ГБО, нарушившие правила парковки», - отметили в пресс-службе.

ДЧС ВКО напоминает, что во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать правила безопасности.