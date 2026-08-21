Автомобили полиции и городских организаций выставят на продажу в Астане

В Астане планируют выставить на приватизацию десятки автомобилей и единиц спецтехники, находящихся на балансе подведомственных организаций, передает корреспондент агентства Kazinform., передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил руководитель столичного управления активов и государственных закупок Жандос Даулетов на публичных слушаниях постоянной комиссии маслихата.

Речь идет о неиспользуемом либо не необходимом для дальнейшей эксплуатации имуществе. Его реализация, как отметил спикер, позволит пополнить городской бюджет.

— В перечень вошли автомобили и спецтехника «Астана су арналары», департамента полиции Астаны, центра «Демеу», Центра детско-юношеского туризма и краеведения, городского инфекционного центра и других организаций. Как видите, это старые автомобили, — отметил Жандос Даулетов в ходе публичных слушаний.

Также на приватизацию предлагается выставить жилой дом по улице Сембинова.

Кроме того, рассматривается вопрос приватизации 164 торговых павильонов, которые ранее были незаконно размещены на территории Алматинского района, демонтированы по решению суда и переданы районному акимату.

Процедура приватизации будет проводиться через веб-портал eQazyna посредством аукциона или тендера.

Напомним, 17 паркингов были включены в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации в Астане.