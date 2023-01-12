Автомобили-конструкторы легализоваться не будут – МВД РК

12 Января 2023, 13:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос о постановке автомобилей-конструкторов на учет даже не рассматривается. Об этом на брифинге в СЦК заявил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что касается конструкторов, мы исходим из того, что даже не рассматривается вопрос о постановке вот этих конструкторов на учет. На сегодняшний день определенные граждане муссируют эти вопросы, потому что они завезли сначала определенное количество – не одну, не две единицы, а потом продали и понимают, что по результатам легализации к ним сейчас будет спрос, скажут верните деньги. Теперь они пользуясь тем, что государство идет на встречу легализуют добропорядочным гражданам и под эту марку решили попробовать легализовать. Раз мы пошли на встречу здесь, то может быть пойдем на встречу (и в другом вопросе – прим. редакции) – нет, не пойдем, я сразу говорю», - подчеркнул Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель МВД заявил, что это прямая угроза дорожной безопасности.

Согласно озвученным данным, на сегодня праворульных машин в стране порядка 20 тысяч, а автомобилей-конструкторов около 5 тысяч. У таких машин нет документов, и они незаконно пересекли границу, поэтому они не подпадают под легализацию.

«Эти машины завозятся по частям, то есть завезли отдельно двигатель, отдельно раму и поэтому здесь учет очень сложно вести. Мы видим по соцсетям по количеству граждан, которые муссируют эту тему, где-то порядка двух – 2,5 тысяч активно эту тему обсуждают. В этом случае два выхода – разберите эту машину на запчасти, потому что это не машина, это запчасти. Вы же привезли ее как запчасти, вот и используйте как запчасти – продайте отдельно. Можете еще вывезти в страну исхода, как правило, это Япония», - добавил Игорь Лепеха.

Фото: ortcom.kz

