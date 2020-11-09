Автомобили-клоны из России выявили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На платных участках дорог «Нур-Султан-Щучинск» и «Алматы-Хоргос» выявлены автомобили с идентичными государственными регистрационными номерами Российской Федерации. Автомобили-двойники были выявлены в ходе обработки детализации проездов по платным трассам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Так, на платном участке «Нур-Султан-Щучинск» зафиксирована автомашина марки «Toyota Estima» под номером Н837НУ96rus, в это же время двойник автомашины осуществлял проезд на трассе «Алматы-Хоргос».

Аналогичная ситуация зафиксирована с автомобилями марки «Toyota Estima» и «Toyota Alphard». Установлено, что проезд с номерным знаком O298УН96rus осуществляют три автомобиля марки «Toyota Estima» и марки «Toyota Alphard» под номером М251ТОrus.

Во все строевые подразделения передана ориентировка на задержание машин-двойников. В ходе мониторинга дорожного движения на территории столицы данные автомашины выявлены.

Сотрудниками спецализированного батальона ДП установлены и задержаны автомашины «Toyota Estima» гос.номер O298УН96rus и «Toyota Alphard» гос.номер М251ТОrus.

В настоящее время, в отношении водителей автомашин-двойников проводится досудебное расследование по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (использование заведомо подложного документа) , по окончанию будет принято процессуальное решение. Задержанные автомобили водворены на штрафную стоянку.

По остальным автомашинам проводятся розыскные мероприятия.



