Автомобили-клоны из России выявили в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На платных участках дорог «Нур-Султан-Щучинск» и «Алматы-Хоргос» выявлены автомобили с идентичными государственными регистрационными номерами Российской Федерации. Автомобили-двойники были выявлены в ходе обработки детализации проездов по платным трассам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Так, на платном участке «Нур-Султан-Щучинск» зафиксирована автомашина марки «Toyota Estima» под номером Н837НУ96rus, в это же время двойник автомашины осуществлял проезд на трассе «Алматы-Хоргос».
Аналогичная ситуация зафиксирована с автомобилями марки «Toyota Estima» и «Toyota Alphard». Установлено, что проезд с номерным знаком O298УН96rus осуществляют три автомобиля марки «Toyota Estima» и марки «Toyota Alphard» под номером М251ТОrus.
Во все строевые подразделения передана ориентировка на задержание машин-двойников. В ходе мониторинга дорожного движения на территории столицы данные автомашины выявлены.
Сотрудниками спецализированного батальона ДП установлены и задержаны автомашины «Toyota Estima» гос.номер O298УН96rus и «Toyota Alphard» гос.номер М251ТОrus.
В настоящее время, в отношении водителей автомашин-двойников проводится досудебное расследование по части 3 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (использование заведомо подложного документа) , по окончанию будет принято процессуальное решение. Задержанные автомобили водворены на штрафную стоянку.
По остальным автомашинам проводятся розыскные мероприятия.
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