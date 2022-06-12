12 Июня 2022 23:41

Автомобили изымают у должников по налогам в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На сегодня задолженность автомобилистов перед бюджетом более полутора млрд тенге. Оперативно выявить и задержать нарушителя правоохранителям помогают современные средства дорожного контроля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Владелец машины класса люкс «Toyota Land Cruiser» задолжал 850 тыс. тенге, а хозяин Range Rover имеет задолженность в 787 тыс. тенге.

За девять дней массовых рейдов полицейские и специалисты городского департамента государственных доходов поместили на штрафную стоянку 13 автомашин, владельцы которых не смогли на месте задержания оплатить налоговую задолженность. Больше 30 автовладельцев тут же погасили долг. Городской бюджет пополнился на 16 млн тенге.

«Выявили с помощью систем Сергек, Интегра и Коргау. Работа в данном направлении продолжается и сейчас. На сегодня налоговая задолженность по городу- 1 млрд 663 млн тенге, количество должников составляет 40 тыс. человек», - говорит ведущий специалист ДГД по Шымкенту Аббасхан Сейдахметов.

Нарушителей полицейские задерживают по специальному запросу. Ошибочная эвакуация на штрафстоянку исключена.

«Нам отправляют с разных структур письмо о задержании и водворении на штрафстоянку транспортных средств. Там указываются все причины, почему надо задержать и мы получаем заявки от разных структур с основанием задержания. Далее мы все эти автомашины задерживаем. Определенных параметров нет. Все машины, которые вбиваются в базу, задерживаются», — пояснил начальник центра оперативного управления ДВД Шымкента Кайрат Полатбеков.