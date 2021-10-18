Автомобили из России выявляют в Казахстане с поддельными документами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В трех городах страны выявили 80 авто из России с поддельными регистрационными документами и номерными знаками. Об этом заявил заместитель председателя Комитета административной полиций МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Другой риск - риск попадания в орбиту уголовного преследования. Так как у приобретателя автомобиля нет возможности проверить подлинности документов, а также знать, не находится ли авто в угоне или под арестом. Эти риски есть для всех транспортных средств, завозимых из иностранных государств. Например, в ходе проверок в городах Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей чуть более чем за 10 дней этого месяца выявлено 80 авто из России с поддельными регистрационными документами и номерными знаками. То есть водитель управляет будучи уверенным, что их автомобиль числится в России, но на самом деле при проверке устанавливаются, что автомобили не были в России. По всем авто направлены официальные запросы в РФ, после поступления ответов по данным фактам будут проводится, предусмотренные законодательством процессуальные действия», - рассказал во время еженедельного брифинга МВД Серик Тусупов.

Другим риском касательно нарушения законодательства, по словам зампредседателя Комитета, является приобретение автомобиля по доверенности или по страховке.

«У казахстанского владельца этого авто возникает риск, что в случае ДТП страховые компании откажут ему в выплате соответствующей денежной компенсации», - отметил С. Тусупов.

Ранее в МВД сообщили, что 460 тысяч нарушений совершили владельцы иностранных авто в Казахстане.